Медперсонал в Італії збільшать для боротьби з коронавірусом

Італія запрошує лікарів, які вийшли на пенсію, на додаткові 20 тисяч робочих місць у рамках зусиль по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

"У суботу в Італії почали приймати на роботу лікарів-пенсіонерів у рамках невідкладних зусиль зі зміцнення системи охорони здоров'я, в рамках яких набирають додатково 20 тисяч медпрацівників для боротьби з ескалацією вірусної епідемії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих у п'ятницю від нового коронавірусу була найвищою за останні два тижні. Нині в Італії загинуло вже 197 осіб - це найбільша кількість смертей за межами Китаю, де стався спалах коронавірусу.

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Школи в Італії закриті до середини березня, влада також оголосила про те, що виділить 7,5 мільярдів євро на боротьбу зі спалахом коронавірусу, і більша частина цих коштів, за словами чиновників, призначається для екстрених служб.

До слова, різке скорочення кількості туристів завдає шкоди туріндустрії та викликає побоювання, що економіка Італії ось-ось повернеться в стан рецесії.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.