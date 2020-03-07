У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Губернатор Нью-Йорка (США) Ендрю Куомо оголосив надзвичайний стан у штаті на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Видання відзначає, що таке рішення ухвалили через збільшення до 76 кількості інфікованих у штаті.

Раніше надзвичайний стан ввели в американських штатах Вашингтон і Каліфорнія.

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Нагадаємо: за останніми даними, від коронавірусу SARS-CoV-2 у світі вже одужали понад 57 380 людей. Водночас помер 3 491 інфікований.

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188. Більшість випадків інфікування, 80 651, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 6 767, Ірані — до 4 747, та Італії — до 4 636.

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В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом.

Фото: АА