У штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Укрінформ
Губернатор Нью-Йорка (США) Ендрю Куомо оголосив надзвичайний стан у штаті на тлі поширення коронавірусу.
Про це повідомляє газета The New York Times.
Видання відзначає, що таке рішення ухвалили через збільшення до 76 кількості інфікованих у штаті.
Раніше надзвичайний стан ввели в американських штатах Вашингтон і Каліфорнія.
Нагадаємо: за останніми даними, від коронавірусу SARS-CoV-2 у світі вже одужали понад 57 380 людей. Водночас помер 3 491 інфікований.
Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188. Більшість випадків інфікування, 80 651, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 6 767, Ірані — до 4 747, та Італії — до 4 636.
В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом.
Фото: АА