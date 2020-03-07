Серед військових США в Італії зафіксували перший випадок коронавірусу

Перший випадок захворювання військового з контингенту армії США в Європі зафіксовано в Італії.

Про це Укрінформу повідомили у штаб-квартирі Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM).

«​​Моряк ВМС США, який проходить службу в підрозділі Військово-морської підтримки в Неаполі, 6 березня показав позитивний результат аналізу на коронавірус (Covid-19), це перший випадок інфікування серед американських військовослужбовців у Європі», - йдеться у повідомленні.

Моряк перебуває на домашньому карантині, йому надають допомогу відповідно до інструкцій Центру контролю та профілактики захворювань та розпоряджень італійської влади.

Військові медичні працівники перевіряють контакти інфікованого. Залежно від результатів цієї перевірки, додатково можуть бути вжиті запобіжні заходи. Персонал, з яким контактував інфікований, отримав сповіщення та перебуває у самоізоляції за місцем проживання.

Європейське командування США та Військово-морські сили США в Європі перебувають у тісній координації з італійською владою, посольством США та органами охорони здоров'я, зазначили в EUCOM.

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Зоною відповідальності Європейського командування США в Європі є також частина Азії та Близький Схід, Північний Льодовитий та Атлантичний океани. Контингент складається з приблизно 70 тис. військово-цивільного персоналу і несе відповідальність за американські оборонні операції в регіоні, відносини з НАТО та 51 країною.