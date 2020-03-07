США відправлятимуть на карантин всі долари з Азії

Федеральна резервна система США відправлятиме на карантин долари з Азії перед поверненням їх у фінансову систему США.

Про це повідомляє Japan Times.

«Доларові банкноти з Китаю потраплятимуть в карантин через епідемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові процедури «передбачають триваліший період утримання», тож валюта, яка надходить з Китаю або з інших регіонів Азії, зберігатиметься протягом як мінімум «семи-десяти днів до обробки депозитів».

Якщо епідемія продовжить поширюватися й органи охорони здоров'я США або Державний департамент «визначать конкретні додаткові країни ризику, ФРС готова запровадити додаткові модифіковані процедури», зазначив прес-секретар відомства.

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Станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.