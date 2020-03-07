У Китаї підприємства почали відновлювати роботу після спалаху коронавірусу

Китайський уряд вжив ряд заходів для підтримки зовнішньоторговельних підприємств у відновленні виробництва та мінімізації наслідків від спалаху коронавірусної інфекції.

Про це заявили в Міністерстві комерції КНР, повідомляє Сіньхуа.

Згідно з повідомленням, глава департаменту з зовнішньої торгівлі Міністерства комерції Лі Сінцянь на пресконференції, проведеній в онлайн-форматі, заявив, що спалах нової коронавірусної пневмонії Covid-19 може спричинити лише тимчасовий вплив на зовнішню торгівлю Китаю. Китайський уряд вжив ряд заходів для підтримки зовнішньоторговельних підприємств у відновленні виробництва та мінімізації наслідків від спалаху коронавірусної інфекції.

За його даними, всі провідні зовнішньоторговельні компанії в економічно розвиненій провінції Чжецзян і місті центрального підпорядкування Тяньцзінь відновили роботу, а в провінціях Гуандун, Цзянсу, Шаньдун і містах центрального підпорядкування Шанхай і Чунцин частка компаній, які знову приступили до роботи, у зовнішньоторговельній сфері перевищила 70%.

Завдяки політиці, до якої вдалися з метою підтримки та відновлення роботи все більшої кількості компаній, проявилися ознаки відновлення зовнішньої торгівлі Китаю, зазначив Лі Сінцянь.

Він переконаний, що, попри те, що показники у сфері імпорту та експорту Китаю в першому кварталі 2020 року неминуче знизяться, тенденція позитивного розвитку зовнішньої торгівлі Китаю не зміниться в довгостроковій перспективі.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі 55 418 осіб вже одужали після захворювання на пневмонію, спричинену новим типом коронавірусу. Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу досягла 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: Xinhua