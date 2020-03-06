Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла майже до 200

В Італії кількість жертв нового вірусу COVID-19 збільшилася до 197 осіб. 3916 осіб інфіковані.

Про це повідомляє The Guardian.

"Влада Італії повідомила про 49 нових смертей внаслідок коронавірусу у п’ятницю та ще 778 нових інфікованих, що збільшило загальну кількість жертв епідемії до 197, число захворілих наразі становить 3916", - йдеться у повідомленні.

Найбільш постраждалим регіоном залишається Ломбардія, з 2008-ма випадками зараження, наступна - Емілія Романья, де захворіли 816 хворих.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА