У Швейцарії за день коронавірус виявили у понад сотні людей

У Швейцарії зафіксовано 210 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує SWI.

"Цифри зросли у п'ятницю, Федеральне управління охорони здоров'я заявляє про 210 підтверджених випадків", - йдеться у повідомленні.

У четвер сукупні дані федеральної влади та кантонів зафіксували понад 100 позитивних випадків коронавірусу по всій Швейцарії.

"Ситуація серйозна й продовжує ускладнюватись, але немає причин для паніки", - сказав представник міністерства охорони здоров'я Даніель Кох на пресконференції у Берні.

У зв'язку з поширенням коронавірусу, уряд класифікував ситуацію в країні як «особливу», згідно з федеральним Законом про епідемії. Уряд Швейцарії заборонив заходи та збори за участі понад 1000 людей та порадив людям триматися на певній відстані одне від одного, уникати рукостискань та утримуватися від традиційного швейцарського привітання з потрійним поцілунком.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055. З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 - в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398: 2931 – у Китаї, 148 - в Італії та 124 - в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА