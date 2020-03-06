У Бельгії за добу кількість інфікованих коронавірусом зросла удвічі

У Бельгії за добу з 5 на 6 березня кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 59 осіб і сягнула в цілому 109 випадків.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT з посиланням на інформацію федерального міністерства з охорони здоров’я.

"На щоденній прес-конференції Федеральний департамент з охорони здоров'я повідомив, що з полудня четверга у ще 59 людей було підтверджено Covid-19. Це довело загальну кількість інфікованих вірусом у Бельгії до 109 осіб. Тим часом бари, ресторани та готелі стикаються з падінням прибутку, зокрема, у ресторанах і готелях різко знизилися кількість попередніх замовлень", - йдеться у публікації.

Як і раніше, левова частка захворювань припадає на людей, які подорожували до Італії. Водночас з’явилися суто "бельгійські" випадки, коли вірус передають один одному родичі, або люди, з якими інфіковані перебували в контакті. Як очікується, зростання кількості хворих на коронавірус у Бельгії триватиме.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок коронавірусу виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: AA