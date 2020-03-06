Справжній рівень смертності значно нижчий, ніж фіксується у Китаї - вчені

Науковці припускають, що відсоток смертності хворих на коронавірус може бути меншим, ніж вважається зараз, якщо застосовувати комплексну методику обрахунку.

Про це пише SCMP.

"Якщо ми можемо протестувати більше людей - чи немає у них легких або важких захворювань - результати, включаючи випадки летальності, є більш точними та репрезентативними, коли враховується весь спектр хвороби. Більшість країн просто зосереджуються на тестуванні лише ушпиталених пацієнтів, які, очевидно, мають важчі захворювання, і вищий рівень смертності", - сказав Девід Хуй Шу-чеон, експерт з респіраторної медицини у Китайському університеті Гонконгу.

Протягом місяця після підтвердження першого випадку Covid-19 20 січня у Південній Кореї протестували майже 8000 людей, які могли інфікуватися. Трохи більш ніж за тиждень ця кількість зросла до 82 000.

В Японії тестували значно меншу кількість потенційно інфікованих, з початку спалаху епідемії в кінці січня було перевірено менше 2000 людей.

За підсумками тестування, у Південній Кореї було підтверджено понад 6 593 випадки зараження, а в Японії - 348.

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Південна Корея здійснила масштабні тестування, що надають цінну інформацію експертам з охорони здоров'я в усьому світі, пропонуючи потенційно найбільш точну картину загрози.

Почесний викладач з вірусології університету Кент у Великій Британії Джеремі Россман вважає, що справжній рівень смертності (унаслідок зараження коронавірусом - ред.) значно нижчий, ніж фіксується у Китаї, особливо в місті Ухань - епіцентрі спалаху - де за підрахунками близько 4% хворих пацієнтів померли від недуги.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

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Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА