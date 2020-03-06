Справжній рівень смертності значно нижчий, ніж фіксується у Китаї - вчені

Справжній рівень смертності значно нижчий, ніж фіксується у Китаї - вчені

Коронавірус
Укрінформ
Науковці припускають, що відсоток смертності хворих на коронавірус може бути меншим, ніж вважається зараз, якщо застосовувати комплексну методику обрахунку.

Про це пише SCMP.

"Якщо ми можемо протестувати більше людей - чи немає у них легких або важких захворювань - результати, включаючи випадки летальності, є більш точними та репрезентативними, коли враховується весь спектр хвороби. Більшість країн просто зосереджуються на тестуванні лише ушпиталених пацієнтів, які, очевидно, мають важчі захворювання, і вищий рівень смертності", - сказав Девід Хуй Шу-чеон, експерт з респіраторної медицини у Китайському університеті Гонконгу.

Протягом місяця після підтвердження першого випадку Covid-19 20 січня у Південній Кореї протестували майже 8000 людей, які могли інфікуватися. Трохи більш ніж за тиждень ця кількість зросла до 82 000.

В Японії тестували значно меншу кількість потенційно інфікованих, з початку спалаху епідемії в кінці січня було перевірено менше 2000 людей.

За підсумками тестування, у Південній Кореї було підтверджено понад 6 593 випадки зараження, а в Японії - 348.

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Південна Корея здійснила масштабні тестування, що надають цінну інформацію експертам з охорони здоров'я в усьому світі, пропонуючи потенційно найбільш точну картину загрози.

Почесний викладач з вірусології університету Кент у Великій Британії Джеремі Россман вважає, що справжній рівень смертності (унаслідок зараження коронавірусом - ред.) значно нижчий, ніж фіксується у Китаї, особливо в місті Ухань - епіцентрі спалаху - де за підрахунками близько 4% хворих пацієнтів померли від недуги.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

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Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА

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