Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 100 тисяч

У світі зафіксовано понад сто тисяч інфікованих коронавірусом людей.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса.

Зокрема, кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

Із них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб уже одужали після Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні перший випадок коронавірусу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА