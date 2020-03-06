Євробачення можуть скасувати через коронавірус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Європі проведення щорічного пісенного конкурсу Євробачення 2020 у Нідерландах можуть скасувати.

Про це повідомляє Billboard.

"Хоча від організаторів поки немає натяків на те, що міжнародний конкурс може бути скасований, представники Європейської спілки радіомовлення - організатора міжнародного конкурсу, не будуть відвідувати зустріч делегатів 41 країни-учасниці Євробачення у понеділок (9 березня) через заборону на поїздки, що була запроваджена після виявлення коронавірусу у одного зі співробітників", - йдеться у повідомленні.

Делегати з Ізраїлю та Швеції також будуть відсутні на зустрічі, котра є першою великою подією у календарі Євробачення. Сам пісенний конкурс має розпочатися 12 травня і завершитися фіналом 16 травня.

У спілці продовжують стежити за ситуацією та оцінювати потенціал впливу коронавірусу на конкурс. Зазначається, що у разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, будуть вжиті "альтернативні заходи".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.