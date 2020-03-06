Світова економіка втратила ще $9 трильйонів через коронавірус

Протягом останніх дев’яти днів паніка, спричинена коронавірусом, завдала фондовим ринкам збитків у розмірі 9 трильйонів доларів США.

Про це повідомляє CNN.

"Близько 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер ринки США укотре закрилися падінням", - йдеться у повідомленні з посиланням на Bank of America.

Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не лише США, але й Європи та Азії. Ключовий індекс Японії, Nikkei 225 6 березня впав на 2,7%, індекси Південної Кореї - на 2,2%, індекс Гонконзької біржі - на 2,3%, а китайський індекс SHCOMP - на 1,2%..

Європейські фондові індекси впали на 3-3,6% на новинах про поширення вірусу у країнах Європи.

За останніми оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту, світові авіаперевізники втратять 113 млрд доларів на продажах квитків, якщо коронавірус продовжить поширюватися.

Як повідомляв Укрінформ, протягом останнього тижня лютого унаслідок спалаху коронавірусу у світі вартість акцій компаній на фондових ринках впала на п'ять трильйонів доларів США.

Станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055. Померли 3398 людей, 55 672 вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з Італії.