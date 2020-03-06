У ВООЗ вважають, що поширення коронавірусу може продовжитись влітку

У ВООЗ вважають, що новий вірус Covid-19 може продовжити поширюватись також за інших кліматичних умов, зокрема влітку.

Про це заявив керівник програми охорони здоров’я з питань надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян.

"Ми поки не знаємо, якою буде активність вірусу за різних кліматичних умов. Ми маємо визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", — сказав чиновник.

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що марно сподіватися на зникнення коронавірусу влітку. Немає доказів, що таке може статися, додав Майк Раян.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055. З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї та 4 747 - в Ірані. Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

В Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images