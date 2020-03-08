У гостя конференції, на якій побував Трамп, виявили коронавірус
Також тест на коронавірус виявився позитивним у одного з гостей Конференції консервативних політичних дій у штаті Меріленд, яку відвідав також президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.
"Перший позитивний тест на коронавірус зафіксували у Вашингтоні, крім того, один з присутніх на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) минулого тижня у штаті Меріленд виявився зараженим коронавірусом", - пише CNN.
Як зазначається, перші особи держави не контактували з хворим, він, за попередньою інформацією, не був присутній на заходах за участю президента Дональда Трампа, віцепрезидента Майка Пенса та інших американських чиновників.
Загалом у США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.
Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.
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