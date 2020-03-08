Від коронавірусу у світі померли 3594 особи, одужали майже 60 тисяч

Унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Про це свідчать дані сервісу відстеження поширення коронавірусу Центру системних досліджень Університету імені Джона Гопкінса.

Більшість випадків інфікування, 80 695, зафіксовано на материковому Китаї. Швидко продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 7 134, Італії — до 5 883 та Ірані — до 5 823. У Франції коронавірусом хворіють 949 осіб.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.