В Іспанії підтвердили 100 нових випадків коронавірусу

В Іспанії підтвердили 100 нових випадків зараження коронавірусом. Кількість інфікованих зросла до 525 осіб.

Про це свідчить онлайн-мапа поширення коронавірусу Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

10 осіб стали жертвами хвороби в Іспанії станом на сьогодні.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.

В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Фото: MONICA TORRES/El Pais