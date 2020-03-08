В Іспанії підтвердили 100 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
В Іспанії підтвердили 100 нових випадків зараження коронавірусом. Кількість інфікованих зросла до 525 осіб.
Про це свідчить онлайн-мапа поширення коронавірусу Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.
10 осіб стали жертвами хвороби в Іспанії станом на сьогодні.
Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. На сьогодні у світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, видужали 57 389 осіб.
В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.
Фото: MONICA TORRES/El Pais