Сенат США проголосував за виділення $8,3 мільярда на боротьбу з коронавірусом

Сенат США схвалив законопроект про виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

«У четвер Сенат переважною більшістю схвалив масштабний пакет витрат, націлений на те, щоб направити мільярди доларів (8,3 млрд. - ред) як відповідь уряду США на спалах коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу, і дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для літніх людей.

Читайте також: У світі одужали понад 55 400 хворих на коронавірус

Очікується, що прийнята ініціатива до кінця тижня надійде на підпис президентові США Дональду Трампу.