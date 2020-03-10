МОЗ: на коронавірус перевірили 40 осіб, жодна підозра не підтвердилася
Про це заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У лабораторії вірусологічній Центру громадського здоров’я перебуває ще 4 зразки, які проходять дослідження. Про їх результати буде відомо або сьогодні увечері, або завтра на початку дня. Всього ми дослідили за останній період 40 зразків із підозрою на коронавірусну інфекцію, з них усього один був позитивний”, - сказав Ляшко.
Він нагадав, що йдеться про те, що 3 березня у чоловіка з Чернівців підтверджено зараження коронавірусом. “Людина знаходиться в інфекційній лікарні на ізоляції. Стан стабільний, ніяких симптомів до погіршення немає. Йому надається лікування, специфічної терапії не існує”, - сказав заступник міністра.
Ляшко додав, що цей пацієнт перебуватиме в ізоляції до тих пір, поки результати лабораторних досліджень підтвердять, що його організм перестав виділяти вірус у зовнішнє середовище.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.
Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.