МОЗ: на коронавірус перевірили 40 осіб, жодна підозра не підтвердилася

За весь період поширення нового коронавірусу Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, нових лабораторно підтверджених випадків інфікування немає.

Про це заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У лабораторії вірусологічній Центру громадського здоров’я перебуває ще 4 зразки, які проходять дослідження. Про їх результати буде відомо або сьогодні увечері, або завтра на початку дня. Всього ми дослідили за останній період 40 зразків із підозрою на коронавірусну інфекцію, з них усього один був позитивний”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що йдеться про те, що 3 березня у чоловіка з Чернівців підтверджено зараження коронавірусом. “Людина знаходиться в інфекційній лікарні на ізоляції. Стан стабільний, ніяких симптомів до погіршення немає. Йому надається лікування, специфічної терапії не існує”, - сказав заступник міністра.

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Ляшко додав, що цей пацієнт перебуватиме в ізоляції до тих пір, поки результати лабораторних досліджень підтвердять, що його організм перестав виділяти вірус у зовнішнє середовище.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.