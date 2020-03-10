Киян просять повідомляти про повернення з країн із коронавірусом

Київ докладає максимум зусиль у запобіганні розповсюдження нового коронавірусу.

Про це написав у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Наразі відпрацьовано механізм взаємодії з громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (COVID-19). Усе, що потрібно зробити людині, – зателефонувати на 15-51 та повідомити про повернення з-за кордону і надати дані про себе. Зауважу: вся інформація, яку надає про себе додзвонювач контакт-центру, конфіденційна і не підлягає розголошенню стороннім особам! Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу. Закликаю кожного бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, які проводяться у столиці!", - написав Поворозник.

Він також повідомив, що медзакладам первинної ланки доручено забезпечити можливість оформлення лікарняних листків особам із симптомами ГРВІ, що повернулися із країн, де зареєстровані випадки COVID-19, без відвідування ними закладів охорони здоров’я. "Це за умови нетяжкого стану перебігу хвороби та постійного онлайн-моніторингу (телефонний, відеозв'язок) стану здоров’я лікарем, із яким підписано Декларацію на медичне обслуговування", - уточнив Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сервісу з відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Від початку спалаху епідемії коронавірусу Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 осіб померли.