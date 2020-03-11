Кулеба передав ЄС список українських потреб для боротьби з коронавірусом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчич домовилися про координацію дій України та ЄС задля підвищення безпеки громадян в умовах поширення коронавірусу у світі.

Про це йшлося у середу, 11 березня, у телефонній розмові, ініційованій українською стороною, повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, глава МЗС докладно поінформував Єврокомісара про запровадження в Україні захисних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

"Уряд усвідомлює негативний вплив цих обмежень на економіку, бізнес, соціальну сферу, але безпека громадян знаходиться у безумовному пріоритеті", - запевнив міністр.

Єврокомісар з питань кризового менеджменту ЄС відзначив ці кроки уряду України як позитивні і назвав їх "рішучими".

Ленарчич і Кулеба домовилися, що Європейський центр попередження та контролю захворювань і уряд України встановлять постійний робочий контакт задля координації зусиль з протидії поширенню коронавірусу. Кулеба передав Ленарчичу список українських потреб для боротьби з коронавірусом, за яким ЄС може надати підтримку Україні.

Своєю чергою Ленарчич поділився досвідом інших країн ЄС щодо протидії поширенню коронавірусу, актуальною ситуацією в країнах ЄС.

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Як повідомлялося раніше, МЗС України в умовах поширення у світі коронавірусу створило оперативний штаб для координації роботи відомства, причетних органів влади та міжнародних організацій з метою захисту українських громадян за кордоном і надання актуальної інформації про поширення Covid-19 у світі.