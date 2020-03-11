ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно назвала коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового маштабу.

Про це на пресконференції, трансляція якої оприлюднена у Twitter, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ми прийняли рішення, що COVID-19 уже можна охарактеризувати як пандемію», - заявив глава ВООЗ.

Очільник ВООЗ підкреслив, що «за останні 2 тижні кількість захворювань поза межами Китаю (там вірус вперше з’явився) зросла аж у 13 разів, а кількість зачеплених країн збільшилася втричі».

«Ми вдарили в тривожний дзвін ясно й голосно», - заявив Тедрос Аданом Гебрейесус.

Медики з ВООЗ звертають увагу, що зовсім невідомий ще 3 місяці тому коронавірус швидко поширився серед більш, ніж 121 тисячі людей із Азії до Європи, Близького Сходу та навіть частин США

Варто зауважити, що на тлі того, як коронавірус поширюється в інших регіонах світу, у Китаї та Південній Кореї – країнах із найбільшою кількістю захворювань та смертей – наразі спостерігається тенденція до спаду епідемії.

Нагадаємо, що станом на середу всього у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.