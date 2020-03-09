Коронавірус: у світі вже 110 тисяч випадків, понад 62 тисяч осіб одужали

Станом на ранок 9 березня 2020 року у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на ранок 09 березня 2020 року було зареєстровано 110 041 випадок захворювання Covid-19, з них 3825 закінчились смертю, 62 053 (56,4%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 29 137 випадків у 100 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на території Європейського регіону зареєстровано 11 789 випадків захворювання COVID-19 (Італія - 7375, Німеччина - 902, Франція - 1126, Іспанія - 374, Швейцарія - 332, Велика Британія - 277, Нідерланди - 265, Бельгія - 200, Швеція - 203, Норвегія - 169, Австрія - 102, Греція - 73, Ісландія - 55, Сан-Марино - 37, Данія - 36, Ізраїль - 25, Фінляндія - 30, Чехія - 32, Ірландія - 21, Португалія - 30, Грузія - 13, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан - 9, Словенія - 9, Румунія - 9, Білорусь - 6, Польша - 5, Росія - 7, Угорщина - 7, Північна Македонія - 3, Словаччина - 5, Болгарія - 4, Мальта - 3, Боснія та Герцеговина - 2, Латвія - 3, Андорра, Вірменія, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, Сербія, Україна по одному випадку) та 397 летальних випадків.

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Пресслужба МОЗ інформує також, що протягом дня 8-го березня до вірусологічної референс-лабораторії Центру не надходили повідомлення про підозри на Covid-19.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 38 повідомлень про підозру на Covid-19, отримано 1 позитивний результат.

ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу Covid-19 і врятувати життя. ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення Covid-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстреної медичної допомоги.

фото: АА