МЗС звернулося до українців з рекомендаціями щодо коронавірусу

Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу COVID-19.

Про це інформує сайт МЗС.

«У зв’язку зі стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим типом коронавірусу COVID-19, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом», - ідеться в повідомленні.

Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн розміщено тут.

Українцям, які продовжують перебувати у країнах, де зареєстровано випадки інфікування COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів.

Крім того, МЗС радить повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі «ДРУГ» та слідкувати за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті відомства.

«У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38-044-238-16-57, електронна пошта - cons_or@mfa.gov.ua», - зазначається в повідомленні.

Також у МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим посиланням.