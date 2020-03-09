МЗС звернулося до українців з рекомендаціями щодо коронавірусу

МЗС звернулося до українців з рекомендаціями щодо коронавірусу

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу COVID-19.

Про це інформує сайт МЗС.

«У зв’язку зі стрімким поширенням у світі захворювання, викликаного новим типом коронавірусу COVID-19, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом», - ідеться в повідомленні.

Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн розміщено тут

Українцям, які продовжують перебувати у країнах, де зареєстровано випадки інфікування COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів.

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Крім того, МЗС радить повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України, а також зареєструватися на вебресурсі «ДРУГ» та слідкувати за рекомендаціями щодо ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті відомства. 

«У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС: +38-044-238-16-57, електронна пошта - cons_or@mfa.gov.ua», - зазначається в повідомленні.

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Також у МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим  посиланням.

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