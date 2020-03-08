Комахи, часник та “купання” у спирті: ВООЗ спростовує міфи про коронавірус
Про це йдеться на сайті організації.
Факти, що розвінчують найпоширеніші міфи:
Коронавірус НЕ передається через укуси комах;
Перебування на вулиці у холодну та сніжну погоду НЕ допоможе знищити коронавірус;
Вживання часника НЕ допоможе вам захиститися від коронавірусу;
Електричні пристрої для сушки рук НЕ вбивають коронавірус — для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом;
Обробка всього тіла спиртом чи хлорином НЕ вб’є коронавірус;
Отримувати листи та посилки з Китаю або інших уражених країн безпечно, ви НЕ ризикуєте заразитись;
На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин, таких, як коти та собаки;
Вакцини від пневмонії НЕ захищають від коронавірусу, антибіотики також безсилі;
Регулярне промивання носа сольовим розчином НЕ допоможе захиститися від вірусу SARS-CoV-2; Також вам не допоможуть гарячі ванни.
На сьогодні не існує ліків, рекомендованих для профілактики або лікування коронавірусу.
Як повідомлялося, унаслідок захворювання на коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.
Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.
Фото: АА