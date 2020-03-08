За добу скринінг на кордоні пройшли понад 125 тисяч осіб - у двох діагностували ГРВІ

Під час температурного скринінгу в пунктах пропуску через державний кордон прикордонники зафіксували підвищену температуру в двох громадянок України у пунктах пропуску "Грем’яч" та "Бориспіль", лікарі діагностували в обох жінок гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 125 368 осіб... Учора охоронці кордону зафіксували два випадки підвищеної температури у двох громадянок України у пунктах пропуску "Грем’яч" та "Бориспіль". За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в обох жінок ГРВІ, ознак Covid-19 не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим здійснюється у цілодобовому режимі.

Загалом від 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,2 млн громадян.