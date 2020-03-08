За добу скринінг на кордоні пройшли понад 125 тисяч осіб - у двох діагностували ГРВІ
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 125 368 осіб... Учора охоронці кордону зафіксували два випадки підвищеної температури у двох громадянок України у пунктах пропуску "Грем’яч" та "Бориспіль". За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в обох жінок ГРВІ, ознак Covid-19 не виявлено", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим здійснюється у цілодобовому режимі.
Загалом від 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,2 млн громадян.