Прокуратура розслідує зрив карантинного режиму у Харкові

Прокуратура розслідує зрив карантинного режиму у Харкові

Укрінформ
Досудове розслідування розпочато щодо посадових осіб Харківської міської ради за фактом порушення правил боротьби з епідеміями.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб Харківської міськради за ч. 1 ст. 325 (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням) Кримінального Кодексу України", - зазначив Чубенко.

За його словами, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня голова Харківської ОДА Олексій Кучер, за результатами засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що усі навчальні заклади області закриваються на карантин. До 3 квітня навчання не повинно проводитись, це рішення підлягає обов’язковому виконанню всіма органами на місцях, наголосив він.

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11 березня виконком Харківської мерії на вечірньому засіданні затвердив в місті з 12 березня тритижневі превентивні заходи щодо розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19. При цьому дитячі садки, школи, ПТУ та інші навчальні заклади на карантин не зачинятимуться. Театри, кінотеатри та цирк будуть закриті, а спортивні заходи скасовані.

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