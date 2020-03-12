Прокуратура розслідує зрив карантинного режиму у Харкові

Досудове розслідування розпочато щодо посадових осіб Харківської міської ради за фактом порушення правил боротьби з епідеміями.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб Харківської міськради за ч. 1 ст. 325 (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням) Кримінального Кодексу України", - зазначив Чубенко.

За його словами, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня голова Харківської ОДА Олексій Кучер, за результатами засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що усі навчальні заклади області закриваються на карантин. До 3 квітня навчання не повинно проводитись, це рішення підлягає обов’язковому виконанню всіма органами на місцях, наголосив він.

11 березня виконком Харківської мерії на вечірньому засіданні затвердив в місті з 12 березня тритижневі превентивні заходи щодо розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19. При цьому дитячі садки, школи, ПТУ та інші навчальні заклади на карантин не зачинятимуться. Театри, кінотеатри та цирк будуть закриті, а спортивні заходи скасовані.