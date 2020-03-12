Харків’яни влаштували флешмоб, аби Кернес закрив на карантин школи та дитсадки
Сам факт кореспондентові Укрінформу прокоментував організатор флешмобу, координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.
"Це місце для флешмобу обрано тому, що славетний український філософ Григорий Сковорода є зразком мудрості, до чого ми закликаємо і владу Харкова, і містян", - зазначив Володимир Чистилін.
За його словами, у рамках флешмобу скульптурному Сковороді одягли медичну маску, тим самим захистивши філософа "від інфекції у любому прояві". Крім того, активісти роздали медичні маски перехожим.
Активісти Харківського Євромайдану провели флешмоб: "З мудрістю до коронавірусу" / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ
"Ми звертаємося особисто до Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який досі не ввів карантин у школах та дитсадках. Це не просто невиконання міжнародних правил ВООЗ, центральної та обласної влади, це медичний сепаратизм", - сказав Чистилін.
Учасники флешмобу також звернулися до центральної влади із закликом закрити кордон з РФ, "звідкіля до нас може дійти ця та інша пошесть", а також не використовувати ситуацію з коронавірусом у політиці.
Флешмоб, за ствердженням організаторів, не порушує введенні у місті за рішенням виконкому міськради превентивні заходи в умовах коронавірусу, де кількість учасників масових заходів не повинна перебільшувати 60 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, 11 березня виконком Харківської міськради на вечірньому засіданні запровадив у Харкові тритижневий карантин в установах з масовим перебуванням людей, водночас не поширив карантинні заходи на школи та дитячі садки.