Харків’яни влаштували флешмоб, аби Кернес закрив на карантин школи та дитсадки

Флешмоб "До коронавірусу - з мудрістю" відбувся біля пам’ятника Григорію Сковороді, під час якого активісти закликали міську владу запровадити карантин і в школах і дитсадках.

Сам факт кореспондентові Укрінформу прокоментував організатор флешмобу, координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

"Це місце для флешмобу обрано тому, що славетний український філософ Григорий Сковорода є зразком мудрості, до чого ми закликаємо і владу Харкова, і містян", - зазначив Володимир Чистилін.

За його словами, у рамках флешмобу скульптурному Сковороді одягли медичну маску, тим самим захистивши філософа "від інфекції у любому прояві". Крім того, активісти роздали медичні маски перехожим.

Активісти Харківського Євромайдану провели флешмоб: "З мудрістю до коронавірусу" / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Ми звертаємося особисто до Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який досі не ввів карантин у школах та дитсадках. Це не просто невиконання міжнародних правил ВООЗ, центральної та обласної влади, це медичний сепаратизм", - сказав Чистилін.

Учасники флешмобу також звернулися до центральної влади із закликом закрити кордон з РФ, "звідкіля до нас може дійти ця та інша пошесть", а також не використовувати ситуацію з коронавірусом у політиці.

Флешмоб, за ствердженням організаторів, не порушує введенні у місті за рішенням виконкому міськради превентивні заходи в умовах коронавірусу, де кількість учасників масових заходів не повинна перебільшувати 60 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня виконком Харківської міськради на вечірньому засіданні запровадив у Харкові тритижневий карантин в установах з масовим перебуванням людей, водночас не поширив карантинні заходи на школи та дитячі садки.