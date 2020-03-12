У Харкові закриті театри і розважальні центри, але школи і дитсадки працюють

У Харкові на найближчі три тижні закриваються театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри, однак школи і дитсадки роботу не припиняють.

Про це на своїй сторінці в Facebook після засідання міськвиконкому написав мер Геннадій Кернес.

"На три найближчі тижні повсякденне життя Харкова зазнає змін. Будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-молах. Спортивні заходи теж поки що почекають кращих часів. А для неспортивних - інакше вони називаються масовими - запроваджується обмеження на кількість учасників до 60 осіб. Тепер трохи докладніше про те, чому не закриваємо сади і школи", - написав Кернес.

Зокрема, мер назвав дві причини, з яких у місті вирішили не припиняти навчальний процес. Причина перша - за останні 20 днів у місті спостерігається зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах, причина друга - намір полегшити життя батькам дітей на час тритижневого карантину.

Але, за словами Кернеса, тих дітей, які відвідуватимуть школи, все ж чекають зміни: для учнів середніх і старших класів буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес проходитиме в одному класі. Уранці діти проходитимуть медичний огляд. Самі ж школи додатково дезинфікуватимуть.

Якщо батьки вважатимуть, що для їхніх дітей краще найближчим часом пересидіти вдома, керівництво шкіл не буде проти, запевняє мер Харкова. Необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу.

Кернес також акцентував увагу харків'ян на тому, що в Харкові немає жодного хворого на коронавірус, а також немає жодної підозри на нього.

Ніяких інших заходів у місті, включаючи зміни в роботі транспорту, не буде.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах, а також ряд інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 12 березня у світі новим коронавірусом заражені вже 126 660 осіб, кількість померлих становить 4 641 осіб, одужали - 68 305.