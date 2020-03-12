В Одесі знизилася захворюваність на грип, але деякі лікарні досі переповнені

В Одесі знизилася захворюваність на грип та ГРВІ, але палати окремих медзакладів, наприклад, дитячої міськлікарні №2, переповнені пацієнтами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня знизилася на 15,2%, порівняно з попереднім тижнем. Усього за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 6 тисяч 50 одеситів. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дитячого населення за тиждень знизилася на 24,9%, порівняно з попереднім тижнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питома вага дітей серед загальної кількості хворих знизилася на 11% і склала 67%. Ці показники підтверджують доцільність і ефективність введення карантинно-обмежувальних заходів у школах Одеси.

За даними медиків, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня склав 607,7 на 100 тисяч населення. Спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, риновірус).

Читайте також: На Закарпатті фіксують зростання захворюваності на грип

За даними доповідача на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС, що відбулось 11 березня, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 21,2%, що свідчить про середню інтенсивність епідемічного процесу - захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідпоріг на 55,6%.