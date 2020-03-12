На Закарпатті фіксують зростання захворюваності на грип

На Закарпатті більш ніж на 8% зросла кількість захворювань на ГРІ та грип в області, серед усіх захворілих найбільше дітей до 17 років.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила обласний епідеміолог Вікторія Тимчик.

“Більше ніж на 8% зросла кількість захворювань на ГРІ та грип в області — це дані за минулий тиждень. До закладів охорони здоров'я з приводу респіраторних інфекцій звернулось 5291 особа. Відтак, показник захворюваності збільшився і становить 421,9 на 100 тисяч населення. Втім, він є нижчим визначеного епідемічного рівня — хоча тільки на 2%”, - повідомила Тимчук.

За її словами, у порівняні з попереднім тижнем приріст кількості захворілих реєструється в м.Мукачево, Виноградівському, Хустському, Іршавському, Рахівському та В.Березнянському районах. Порогові рівні перевищені на 4 адміністративних територіях області, а саме в місті Мукачево, Виноградівському, Іршавському та Хустському районах.

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Серед усіх захворілих найбільше дітей до 17 років (67,4%). Рівень госпіталізації становить 3,2%.

Як повідомила обласний епідеміолог, при дослідженні зразків матеріалу від хворих підтверджено циркуляцію вірусів грипу А, парагрипу та RS вірусу.

Моніторинг за гострими респіраторними вірусними захворюваннями та грипом, протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають.