На Миколаївщині епідпоріг по грипу та ГРВІ перевищений у семи містах і районах

Епідеміологічний поріг по захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в семи містах і районах Миколаївської області, на карантин закриваються школи.

Про це сказала начальник Миколаївського міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час засідання постійної комісії міськради з питань законності і гласності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Епідеміологічні пороги перевищені в 7 містах і районах Миколаївської області. Зокрема, у містах Первомайську - на 73%, Южноукраїнську - на 17%, Миколаєві на 2,1%, Очаківському районі - на 75,6%, Березанському - на 26,8%, Братському - на 16%, Новоодеському - на 28%", - сказала Шамрай.

На сьогоднішній день закрито 7 шкіл: дві в Миколаєві, 4 в Очакові і ще одна в Южноукраїнську.

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За словами Шамрай, наразі кількість хворих постійно зростає, в основному, за рахунок дітей. Але ситуація нерівномірна навіть в межах одного закладу.

Тому керівникам шкіл надано право самостійно вирішувати питання про закриття окремих класів чи груп. І лише якщо захворюваність по школі в середньому перевищує 20 відсотків, рішення про закриття її на карантин приймає міська влада.