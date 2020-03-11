У Миколаєві дві школи знову йдуть на карантин

У Миколаєві два заклади освіти припиняють навчання з 11 березня через високу захворюваність на грип та ГРВІ. Ще у двох закриваються окремі класи.

Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міської ради у Facebook.

«У Миколаєві з 11 березня 2020 року у зв’язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ призупиняється освітній процес у двох закладах освіти м. Миколаєва – ЗЗСО №27, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на карантин пішло по декілька класів у школах №22 та 35. Там вирішили повністю не припиняти освітній процес.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому на карантин було закрито понад 50 освітніх закладів Миколаєва.