На Вінниччині у 14 освітніх закладах оголосили карантин

На Вінниччині ситуація із поширенням грипу та ГРВІ погіршилась, через збільшення кількості хворих у 14 освітніх закладах оголошено карантин.

Про це повідомляє ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України".

«ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг стану захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. На 10-му тижні 2020 року у Вінницькій області спостерігається середній рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, захворюваність склала 645,8 випадків на 100 тис. населення та є на 5,9 % нижчим середньобагаторічного порогового рівня», - йдеться у повідомленні.

В управлінні зазначили, що на 9-му тижні поточного року у Вінницькій області захворюваність на грип та ГРВІ становила 610,2 випадків на 100 тис. населення і була на 11,0% нижчою середньобагаторічного порогового рівня.

Впродовж останнього моніторингового тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ до медиків звернулось 9479 осіб, серед захворілих 5601 (59,0 %) дитина. Було госпіталізовано 463 особи в т. ч. 350 дітей. Летальних випадків не зареєстровано.

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З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» методом люмінесцентної мікроскопії досліджено матеріал від 17 осіб. Отримано 2 позитивні результати на вірус парагрипу, 3 на вірус грипу А, 1 на вірус грипу В та 4 на аденовірус. Методом ПЛР досліджено 104 зразки матеріалу, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3, 1 позитивний результат на вірус грипу В та 38 позитивних на вірус грипу типу А H1.

Як повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій Вінницької ОДА, станом на вівторок в 14 навчальних закладах області оголошено карантин. Окрім того, з метою запобігання поширенню гострих респіраторних захворювань серед дітей в освітніх закладах Вінниччини призупинено проведення масових заходів.