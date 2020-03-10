На Запоріжжі дві школи досі перебувають на карантині через ГРВІ

У Запорізькій області дві школи Чернігівського району через високий рівень захворюванності учнів на карантин закриті дві школи.

Про це повідомили в ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ».

«В Запорізькій області згідно наказів ТВО та розпоряджень місцевих органів влади повністю припинено навчальний процес через високий рівень захворюваності в 2-х школах (ОНВЗ Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Темника, Ільїнський НВК) та закрито 2 класи у Верхньотокмацькій ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівського району”, - йдеться у повідомленні.

За даними епідеміологів, кількість відсутніх через хворобу учнів у школах області зросла з 7% до 8%, в тому числі через ГРВІ відсутні 6,2% учнів (минулого тижня було 5,3%).

В лабораторному центрі також додали, що через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ припинено функціонування дошкільної групи в Довгинському НВК.