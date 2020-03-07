На Буковині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ, епідпоріг перевищений на 36%

У Чернівецькій області за минулий тиждень майже на 20% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг в області перевищений на 36%.

Про це повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.

"За даними рутинного епіднагляду за минулий тиждень в Чернівецькій області зареєстровано 6072 випадки ГРВІ, з яких 4149 серед дітей. Госпіталізовано 120 осіб, з них 85 дітей. Реєструється високий рівень епідемічної активності захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями. Інтенсивний показник захворюваності знаходиться вище епідемічного порогу на 36,8%. Порівняно з минулим, 09 тижнем, захворюваність збільшилась на 19,8%", - йдеться у повідомленні.

Найбільше перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Вижницькому районі - на 55,6%. Також перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Сокирянському районі на 20,9% та у Заставнівському районі на 13,2%.

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У Чернівцях за минулий тиждень зареєстрували 2443 випадки ГРВІ, з яких 1549 дітей. Госпіталізували 11 дітей. Інтенсивний показник захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями знаходиться нижче епідемічного порогу (- 45%). В порівняні з минулим тижнем захворюваність збільшилась на 26,3%.

"Всього за епідемічний сезон 2019/2020 в Чернівецькій області зареєстровано 96828 випадків ГРВІ, з яких 65936 серед дітей. Госпіталізовано 2000 осіб, з них 1531 дітей", - додали у лабораторному центрі.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у чоловіка з Чернівців підтверджено зараження короновірусом. Це перший випадок Covid-2019 в Україні.