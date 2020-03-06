На Закарпатті жінку з підозрою на коронавірус поклали до інфекційної лікарні

Жінка, яка 2 березня повернулася із турпоїздки Італією, звернулася до “швидкої” зі скаргою на високу температуру. Її доправили до обласної інфекційної лікарні, біоматеріал відправили до Києва для тестування на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська ОДА.

“Учора ввечері, 4 березня, до обласної інфекційної лікарні доставили жінку з високою температурою. 2 березня вона повернулася з Італії, була у туристичному турі. Зателефонувала до швидкої, описала свій стан. Медики приїхали у спецкостюмах і відвезли пацієнтку до обласної інфекційної лікарні. Там їй провели вірусологічні аналізи, грипу не виявили. Щоб виключити підозру на захворювання коронавірусом, для подальшого аналізу, біоматеріал жінки відправили до Києва” - повідомляють в ОДА.

Як повідомляється, наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Контактні особи перебувають на домашній обсервації, під контролем епідеміологів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 березня у світі зареєстровано 98 387 випадків Covid-19, з них 3383 - летальні, водночас 55 441 (56,3%) осіб одужали.

В Чернівецькій області, де було зареєстровано перший в Україні підтверджений випадок Covid-19, комісія ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала призупинити навчальний процес у закладах дошкільної, загальноосвітньої та вищої освіти, а також обмежити проведення масових заходів.