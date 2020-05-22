У Сумах з понеділка транспорт поновлює роботу

З 25 травня пасажирський транспорт у Сумах почне курсувати у звичайному режимі з частковим скасуванням пільг для учнів та пенсіонерів.

Відповідне рішення у п’ятницю, 22 травня, на своєму засіданні прийняв Сумський міськвиконком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відновити з 25 травня рух комунального транспорту за звичними маршрутами та повернути схему руху приватного пасажирського транспорту за діаметральними маршрутами замість радіальних», - йдеться у рішенні.

Разом із тим у Сумах залишаться спеціальні рейси для підвезення працівників великих підприємств.

Задля обмеження перебування в місцях скупчення дітей та осіб похилого віку (найбільш схильних до зараження COVID-19) у приватному транспорті виконком обмежив функціонування пільг для учнів 1–4 класів та пенсіонерів за віком з 7:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00.

Залишається обов’язковим використання водіями та пасажирами під час поїздки засобів особистого індивідуального захисту (респіратори/захисні маски, у тому числі виготовлені самостійно); у транспорті можуть перевозитись пасажири в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб; керівники транспортних підприємств мають й надалі забезпечувати та контролювати дезінфекцію транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів.

Як повідомлялося, з 22 травня уряд запровадив в Україні адаптивний карантин - якщо ситуація з коронавірусом відповідає трьом визначеним МОЗ критеріям, то місцева влада може сама вирішувати питання відновлення роботи громадського транспорту, внутрішньообласних пасажирських перевезень, відновлення роботи готелів тощо.

Станом на 22 травня у Сумській області 166 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні. Вилікувалися 106 осіб.

Станом на ранок 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки.