Суми з понеділка планують відкрити дитсадки - але тільки чергові групи

У Сумах дитячі садки планується відкрити після 25 травня, і попервах у них будуть працювати чергові групи.

Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко пресслужбі Сумської міськради.

"Ми про це почали говорити завчасно. Я на всіх нарадах говорив: давайте готуватися до відкриття садочків. Але не повністю, тільки чергові групи. Ми такі групи підготували, створили відповідні умови для перебування в них дітей. Але про це ми будемо розмовляти тільки після 25 травня", - сказав він.

За його словами, наступного понеділка у Сумах планується провести засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому і буде прийняте остаточне рішення щодо роботи дитячих садків.

Як повідомлялося, 20 травня уряд дозволив органам влади на місцях самостійно вирішувати питання відкриття дитячих садків за умови дотримання певних вимог.

Станом на 22 травня у Сумській області 166 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні. Вилікувалися 106 осіб.

В Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.