МОЗ затвердило "карантинні" правила роботи дитсадків

Міністерство охорони здоров'я затвердило проєкт тимчасових рекомендацій щодо роботи закладів дошкільної освіти.

Дана постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набирає чинності з 25 травня.

У документі зазначається, що перед початком зміни потрібно буде проводити температурний скринінг усім працівникам закладу. Температурний скринінг дітей мають проводити при вході, а також кожні 4 години, показники слід заносити у відповідний журнал.

Ранкове приймання дитини до дитсадка вихователь групи проводить за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук антисептиками.

На період карантину у дитсадках забороняється:

використання багаторазових (тканинних рушників);

використання м’яких іграшок;

використання килимів з довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті всередині приміщення;

проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.