МОЗ затвердило

МОЗ затвердило "карантинні" правила роботи дитсадків

Документ
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я затвердило проєкт тимчасових рекомендацій щодо роботи закладів дошкільної освіти.

Дана постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набирає чинності з 25 травня.

У документі зазначається, що перед початком зміни потрібно буде проводити температурний скринінг усім працівникам закладу. Температурний скринінг дітей мають проводити при вході, а також кожні 4 години, показники слід заносити у відповідний журнал.

Ранкове приймання дитини до дитсадка вихователь групи проводить за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук антисептиками.

На період карантину у дитсадках забороняється:

  • використання багаторазових (тканинних рушників);
  • використання м’яких іграшок;
  • використання килимів з довгим ворсом;
  • перебування у вуличному взутті всередині приміщення;
  • проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

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Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

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