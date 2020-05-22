Дитсадки не зобов’язані відкриватися, якщо не мають достатньо засобів захисту – ОП

Дошкільні навчальні заклади не зобов'язані відновлювати роботу, якщо не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту та інших необхідних речей для убезпечення дітей.

Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

"Кабінет міністрів дозволяє відновити роботу дитячих садків. Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов’язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для убезпечення дітей", - ідеться у повідомленні

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Так, із 22 травня розпочнуться пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.