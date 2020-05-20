На Дніпропетровщині скасували обмеження на в'їзд до міста, де зафіксований спалах COVID-19

На Дніпропетровщині скасовано обмеження на в'їзд та виїзд з міста Першотравенськ, де був зафіксований спалах COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Першотравенської міської ради.

“Особливий режим в`їзду та виїзду громадян і транспортних засобів скасовано”, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з 19 травня у Першотравенську, відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, знято контрольно-пропускні пункти на в`їздах до міста (вул. Героїв Космосу біля пам’ятного знаку шахтарю та в районі розвилки шахти «Ювілейна» і с. Запоріжжя).

Як повідомляв Укрінформ, у місті Першотравенську на Дніпропетровщині стався спалах COVID-19. У місті було виявлено понад три десятки випадків захворювання. Вірусоносіїв знайшли серед гостей “біблійного коледжу”. Поліція разом з лікарями встановила всіх 556 осіб, які контактували з хворими на COVID-19 у Першотравенську. Їх перевірили та за підписаною згодою відправили на самоізоляцію. Слідчі Першотравенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у біблейській школі.

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В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.

На Дніпропетровщині 849 випадків COVID-19, 116 мешканців області вже одужали, 13 померли.