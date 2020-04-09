Коронавірус на Дніпропетровщині: поліція відкрила справу через заняття у "біблійному коледжі"

Слідчі Першотравенського відділення поліції на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у "біблійному коледжі".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“8 квітня поліцейські карного розшуку під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований судом обшук та вилучили з приміщення школи речові докази. В ході обшуку були вилучені відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, карти пам’яті, документація. Вилучення інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого будуть встановлені всі обставини правопорушення”, - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Першотравенську на Дніпропетровщині стався спалах COVID-19. У цьому місті виявили вже 26 випадків захворювання. Вірусоносіїв знайшли серед гостей “біблійного коледжу”. Поліція разом з лікарями встановлює коло осіб, які контактували з хворими на COVID-19 у Першотравенську. На сьогодні встановлені всі 556 осіб, які перебували на навчанні у "біблійному коледжі" й могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду і перебуває на самоізоляції.

Загалом на Дніпропетровщині – 52 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції.