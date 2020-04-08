Першотравенськ: вірусоносіїв знайшли серед гостей “біблійного коледжу”

Як шахтарське місто стало вогнищем коронавірусу на Дніпропетровщині

28-тисячне шахтарське місто Першотравенськ на Дніпропетровщині лише за добу стало епіцентром захворюваня на COVID-19 на відносно епідемічно спокійній досі Дніпропетровщині.

7 квітня міський голова Першотравенська Оксана Вінницька повідомила, що станом на 21-у годину завершено обробку аналізів 61 особи, відбір яких зробили упродовж вихідних. 6 квітня за результатами відбору частини аналізів було виявлено 6 випадків, на вечір 7-го – ще 15 нових випадків. Загалом у місті сьогодні 21 підтверджений факт зараження коронавірусною інфекцією, а це більш як половина всіх виявлених заражень COVID-19 в області.

Оксана Вінницька

Одразу ж із метою запобігання поширенню коронавірусу в Першотравенську виконали санітарну обробку центральних вулиць, приватного сектору та вулиці Високовольтної. Людей просять не виходити з дому взагалі.

Про спалах повідомив, коментуючи ситуацію, голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник: “Наша найтривожніша зараз ситуація – в Першотравенську виникло вогнище зараження, яке в тому числі дало поширення на інші міста. Наприклад, третя людина заражена у Новомосковську, вона з Першотравенська приїхала, людина з Синельниківського району – із Першотравенська приїхала. На жаль, Першотравенськ став такою тривожною точкою на карті нашої області».

На уточнююче питання, чому так сталося, голова облради відповів, що саме в Першотравенську відбулося щорічне зібрання представників однієї з релігійних конфесій.

«Як стверджують організатори, вони у цьому році ці збори скасували. А проте на зібрання з’їхалось кілька сотень людей з різних міст і навіть країн. Їх розміщували по хатах. Частина з приїжджих – досі у Першотравенську. Вони всі вже встановлені поліцією і перебувають у приміщеннях зараз” – сказав Олійник.

Варто зазначити, що спершу голова Дніпропетровської облради назвав релігійну організацію «баптистами», однак після того, як Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів надрукував спростування, у якому зазначалося, що «у Першотравенську немає баптистської громади і євангельські християни-баптисти не причетні до інфікування людей» у цьому місті, на офіційній Facebook-сторінці Дніпропетровської обласної ради з’явилася уточнена інформація, а також вибачення перед баптистською релігійною громадою.

«В м. Першотравенськ працює ХЦ «Нове покоління», на базі якої створений «Міжнародний біблійний коледж», і до якого на навчання приїжджали люди з різних країн світу. Саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус», – йшлося в цій інформації облради.

Як повідомляла “Релігія в Україні”, зібрання релігійної конференції “Слава дітей – їх батьки” церкви “Нове покоління”, що відбулася у Першотравенську ще 8 березня у Міжнародний жіночий день, плавно переросло у «свято для всієї родини». На відкриття конференції прибули гості з різних куточків України, серед них було багато пасторів зі своїми дружинами.

Уже через кілька днів – 12 березня в країні оголосили карантин. А майже через місяць хвороба почала свій відлік у шахтарському місті.

Як пояснив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в’їзду до міста хотіли ухвалити ще ввечері 6 квітня, проте зробили це 7-го, коли число інфікованих збільшилося в арифметичній прогресії.

За словами Олійника, наразі всі парафіяни встановлені поліцією і перебувають на самоізоляції.

“Частина цих людей розміщувались по домівках у Першотравенську, частина роз’їхались, частина й досі залишаються в місті. Поліція їх усіх встановила. Вони всі сидять по домівках. Наразі ситуація контрольована, хоча двоє людей, які зобов’язувались самоізолюватись, знаючи, що у них позитивні результати, вирішили поїхати у Дніпро. Були в прямому сенсі спіймані, оштрафовані й повернуті додому, і ми дуже сподіваємося, що так люди більше не робитимуть”, – зазначив голова Дніпропетровської облради.

Валерій Сердюк

Директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк додав, що, як вдалося встановити, випадок зараження коронавірусом у Новомосковську — теж із Першотравенська. Захворіла жінка спершу приховала факт відвідин релігійної конференції, та згодом призналась. Таке саме походження захворювання мають і пацієнти у Синельниківському районі.

Нині у Першотравенській міській лікарні перебуває четверо людей із коронавірусом, ще 17 – на самоізоляції.

Наразі позачергова обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і НС обмежила виїзд із міста та в’їзд до нього, аби зупинити розповсюдження хвороби. Відповідне рішення має ухвалити і міськрада Першотравенська.

«Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в’їзд матиме лише стратегічно важливий транспорт: вантажівки з продуктами, медикаментами, автобуси, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Олександр Штепа та Олександр Бондаренко

Це означає, що на всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть водіїв і пасажирів на симптоми коронавірусу.

Очільник області додав, що Першотравенська міська лікарня має інфекційні бокси, готові приймати хворих. Сьогодні туди відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. У випадку необхідності, «важких» пацієнтів направлятимуть до лікарень у Дніпрі.

За інформацією Дніпропетровського обласного штабу протидії коронавірусу, до Першотравенська відправлено партію медичного вантажу. Зокрема, до центральної міської лікарні передали 200 експрес-тестів на коронавірус, 20 тисяч нітрилових рукавичок, 200 костюмів біозахисту. А ще бахіли, респіратори та захисні окуляри для медиків, засоби дезінфекції та антисептики для рук.

Також стало відомо, що сьогодні у другій половині дня надзвичайники проведуть повну дезінфекцію вулиць Першотравенська.

“Сьогодні продовжуємо вживати всі необхідні заходи, аби локалізувати та знищити осередок інфекції у місті. Серед іншого – повна дезінфекція вулиць, дворів і під’їздів. …Тож закликаю всіх мешканців у цей час залишатися вдома й не виходити на вулицю. Не гуляйте, не ходіть у гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію», – підкреслив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Як зазначили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, у Першотравенську посилили блокпости, масово тестуватимуть мешканців. Вулиці, двори та під’їзди оброблятимуть спеціальним розчином. Продезінфікують пішохідні дороги, проїжджу частину, зупинки громадського транспорту, ринки та супермаркети.

Як дезінфектор використають розчин із гіпохлоритом натрію. Сировину надали підприємство ДніпроАзот, Першотравенський водоканал і місцева влада.

У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області пояснили, що наразі матеріал стосовно ситуації у Першотравенську зареєстровано, збираються дані та ведеться перевірка. Керівники релігійної громади церкви “Нове покоління” запевняють, що з моменту настання карантину зі своїми вірянами вони спілкувалися лише онлайн.

Поліція у співпраці з лікарями встановлює коло осіб, які контактували з хворими на COVID-19 у Першотравенську. На сьогодні встановлені всі 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі й могли контактувати з хворими на коронавірус. 71 особа вже підписала інформаційну згоду і перебуває на самоізоляції. Це мешканці міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ. З іншими можливими контактами поліцейські проводять бесіди про необхідність дотримуватися умов самоізоляції та стежити за самопочуттям. Надалі поліція продовжує заходи для виявлення всіх громадян, які мали контакт із хворими на коронавірус.

За фактом оприлюднення в мережі Інтернет списку контактних осіб у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя). Поліція встановила та опитала чоловіка 1959 року народження, який на власній сторінці у Facebook опублікував список осіб, що контактували з хворими. За розголошення конфіденційної інформації йому загрожує кримінальна відповідальність.

Депутат Першотравенської міської ради Олександра Лєтова звернулася до мешканців та виходців з міста з проханням допомогти забезпечити першим необхідним ті структури, які нині на передовій – медиків, поліцію, ДСНС, надати посильну фінансову допомогу просять підприємців і всіх мешканців. Відкрито благодійний рахунок.

Нині на Дніпропетровщині зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.

Людмила Блик, Дніпро

Фото: ДСНС та Першотравенська міська рада