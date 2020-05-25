У Сумах громадський транспорт почав курсувати у звичайному режимі

У Сумах з понеділка, 25 травня, міський пасажирський транспорт почав курсувати у звичайному режимі.

Про це під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн-режимі, доповів начальник міського відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій Яковенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні відновлено рух комунального транспорту за звичними маршрутами та повернуто схему руху приватного пасажирського транспорту за діаметральними маршрутами замість радіальних. Разом із тим, залишаться спеціальні рейси для підвезення працівників великих підприємств. Зокрема, наразі 6 тролейбусів підвозять працівників до ПАТ «Сумихімпром». Також на маршрути у повному обсязі виїхав і приватний пасажирський транспорт», - зазначив посадовець.

Він нагадав, що перевезення пасажирів у міському транспорті здійснюється з дотриманням необхідних карантинних умов.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня Сумський міськвиконком проголосував за повернення до звичайного режиму роботи міського пасажирського транспорту з понеділка, 25 травня, але з обов’язковим дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Зокрема, залишається обов’язковим використання водіями та пасажирами під час поїздки засобів особистого індивідуального захисту; керівники транспортних підприємств мають й надалі забезпечувати та контролювати дезінфекцію транспортних засобів тощо.

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Задля обмеження перебування в місцях скупчення дітей та осіб похилого віку у приватному транспорті буде обмежено функціонування пільг для учнів 1–4 класів та пенсіонерів за віком в певні години (з 7:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00).

Станом на ранок 25 травня на Сумщині 166 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19: стільки ж, скільки було напередодні, з них 4 летальні. Вилікувалися 112 осіб,

Загалом в Україні на ранок 25 травня 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Фото: smr.gov.ua