Транспорт у Дніпрі повноцінно відновив роботу

У Дніпрі громадський транспорт з 24 травня почав працювати без спеціальних квитків.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

"Відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС від 24 травня у м. Дніпрі впроваджується адаптивне пом'якшення карантинних обмежень. Із 00:01 години 24 травня міські маршрути електро- та автобусного транспорту будуть доступні для всіх гостей та мешканців міста без спеціальних квитків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дотримання санітарних вимог не скасовується: продовжує діяти обмеження щодо кількості пасажирів – не більше за кількість місць для сидіння, зазначених у технічних характеристиках транспортного засобу.

Також обов'язковим є наявність засобів індивідуального захисту (маски та рукавички) – без них пасажирів не пускатимуть.

З понеділка у місті також відновлюють роботу автобусні маршрути 3-го етапу, це вісім маршрутів - 11, 36, 42, 44, 60, 95-А, 156-А, 177.

Про відновлення роботи метрополітену та інших міських маршрутів поінформують згодом.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 23 травня МОЗ визнала, що до другого етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом, не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька область.

Водночас увечері 23 травня відбулася селекторна нарада обласної влади із Кабміном, Міністерством охорони здоров’я за участі Офісу Президента. Ухвалене рішення, яким Дніпропетровську область визнаною такою, що відповідає критеріям і тепер входить до переліку територій, які можуть переходити до другого етапу карантину.

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Рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 м² площі будівлі, де проводиться релігійний захід, діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях), регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Карантин з метою обмеження поширення коронавірусної інфекції був запроваджений з 12 березня. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.