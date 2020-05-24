У Сумах для людей з порушеннями зору громадський транспорт став доступнішим

У Сумах запрацював мобільний додаток з користування громадським транспортом для людей з порушеннями зору.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Сергій Яковенко.

"Такий інклюзивний додаток для смартфонів розробили на замовлення голови ГО «Ініціативи Слобожанщини» Анатолія Сасси фахівці, які надають послуги з GPS-моніторингу громадського транспорту Сум. Створений він безкоштовно у рамках соціального партнерства для пасажирів КП «Електроавтотранс», але користувачі зможуть бачити не тільки комунальний транспорт, але й приватний", - розповів Яковенко.

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Користуючись цим додатком з увімкненою GPS навігацією містяни з порушеннями зору зможуть знайти бажану зупинку, прокласти до неї піший маршрут за допомогою GoogleMaps, дізнатися прогноз прибуття транспорту. А ще знайти на потрібному маршруті цільову зупинку та відстежувати її в додатку. При наближенні до цієї зупинки та про прибуття додаток поінформує користувача.

"Інтерфейс додатку не містить дрібних елементів, а також застосовує функцію озвучування та мовного доступу. Сьогодні у Сумах проживає приблизно 400 людей з інвалідністю по зору, яким цей додаток стане у нагоді. Але користуватися ним буде зручно і для літніх людей", - наголосив посадовець.

Додаток вже успішно пройшов попереднє тестування сумчанами з особливими потребами.

Завантажити додаток можна з GooglePlay за посиланням.