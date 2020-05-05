На Житомирщині зі 142 ринків роботу відновили лише шість

На Житомирщині під час карантину зі 142 ринків свою роботу відновили лише 6, які дотримуюся протиепідемічних заходів через загрозу розповсюдження коронавірусу.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«На території Житомирської області зареєстровано 142 ринки. Проте після того, як уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків, працювати почали лише шість таких суб’єктів торгівлі, які дотримуються визначених урядом умов здійснення торгівлі», - зазначив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області Олександр Шпита.

Зокрема, йдеться про 5 ринків у Житомирі та 1 – у Коростишеві.

Зазначається, що такі дані озвучені під час зустрічі керівництва області та міста з підприємцями, які звернулися, аби їм допомогли правильно організувати торгівлю непродовольчими товарами в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.

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Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

На Житомирщині підтверджено 448 випадків коронавірусу, з яких 31 пацієнт одужав, а 11 померло. Найбільша кількість хворих у Житомирі (152), Коростені (97) та Бердичеві (88).