На Тернопільщині запрацював перший ринок в умовах карантину

Першим ринком, який почав свою роботу в умовах карантину на Тернопільщині, став ринок у Бережанах.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Сьогодні, як і надалі, роботу там контролюватимуть спеціалісти районного управління Держспоживслужби. Фахівці управління вже виявили низку незначних недоліків та рекомендували директору їх усунути та посилити заходи безпеки", - зазначили у профільному відомстві.

Начальник Головного управління Держспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець акцентував увагу представників районного управління, лабораторії та директора ринку на важливості дотримання заходів безпеки працівників та продавців.

Посилений контроль та дослідження продукції здійснюватиме і лабораторія ветсанекспертизи на ринку.

Важливою умовою дозволу на роботу ринку є відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території. Про виявлені факти спеціалісти Бережанського районного управління Держспоживслужби в Тернопільській області повідомили директора ринку та міського голову Бережан.

"Якщо ж ця вимога не буде усунена, представники Держспоживслужби, які щодня здійснюють позапланову перевірку роботи ринку в умовах карантину складатимуть адмінпротокол на адміністрацію ринку", - наголосили у профільній службі.

Найближчим часом запрацюють ринки і в інших містах Тернопільщини. Сьогодні там облаштовують торговельні місця захисними екранами, представники Держспоживслужби у складі комісій перевіряють готовність їх до роботи в умовах карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.