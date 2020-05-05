На Луганщині запрацювали два агропродовольчі ринки - у Рубіжному і Сватовому.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної держадміністрації.

"На Луганщині відкрито два агропродовольчих ринка. А саме – ДП «Рубіжанський ринок» та МКП «Сватівський міський ринок», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в ОДА, майданчики дотримуються усіх заходів санітарної безпеки, відповідно до вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 №14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках».

На Луганщині запрацювали два продовольчі ринки

Найближчим часом заплановано відкрити ДП «Центральний ринок м. Сєвєродонецька».

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення. Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.