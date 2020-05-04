До відкриття готується лише один сумський ринок – центральний

У Сумах до відкриття готується лише один продовольчий ринок – центральний.

Про це у понеділок, 4 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн режимі, повідомив начальник міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Олександр Хрін.

"Наразі лише ТОВ "Центральний ринок м. Суми" отримало реєстраційний номер, в той час як від інших керівників продовольчих ринків ні письмових заяв, ні усних звернень на отримання державної реєстрації не надходило", - розповів посадовець.

За його словами, реєстрація проводиться всього за один день.

"Центральний ринок її провів ще на минулому тижні. Тож їм залишається виконати інші заходи, передбачені постановою головного держаного санітарного лікаря України та пройти позапланову перевірку Держпродспоживслужби для отримання дозволу на роботу", - зауважив Хрін.

У свою чергу мер Сум Олександр Лисенко наголосив, що реєстрація агропродовольчого ринку, як оператора ринку харчових продуктів, у відповідності до урядової постанови, є обов’язковою умовою відкриття об’єкту для роботи.

"Умови відкриття продовольчих ринків – єдині для всіх. І, якщо керівники ринків вирішили, що після закінчення карантину ці вимоги будуть скасовані або пом’якшені, то запевняю, що ні. Адже Суми мають зберегти нинішні показники по захворюваності на COVID-19", – підкреслив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня цього року Кабінет міністрів України дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19. Одна з них передбачає реєстрацію об’єкта як оператора ринку харчових продуктів.

30 квітня міська комісія з ТЕБ і НС рекомендувала міськвиконкому дозволити на території Сум роботу агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів, у відповідності до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», за позитивними висновками результатів проведення позапланових перевірок за дотриманням ринками міста протиепідемічних вимог до їхньої діяльності, встановлених головним державним санітарним лікарем України.

Наразі в Сумах жоден з наявних там ринків не працює.

За інформацією директора ТОВ "Центральний ринок м. Суми" Расула Галаєва, найбільше в обласному центрі торжище має відновити свою роботу за три дні.

Станом на ранок 4 травня у Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на два більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах. За минулу добу кількість одужалих від коронавірусу не змінилася: таких залишаються 62 людини

Загалом в Україні станом на 9:00 4 травня 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.